2020-07-02T12:53:11+03:00
Происшествия

Установлены виновные в массовом заражении вахтовиков в Тарко-Сале

Ямальские силовики завели уголовное дело
Ирина Ромашкина
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Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры. Фото: pixabay.comРасследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры. Фото: pixabay.com
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Многочисленные публикации в прессе о нарушениях санитарных норм в таркосалинском обсерваторе для вахтовиков повлекло за собой проверку прокуратуры Пуровского района. Постояльцы хостела «Тундра» - вахтовые рабочие жаловались на несоблюдение предписаний Роспотребнадзора, из-за чего обсерватор превратился в очаг коронавируса.

– Установлено, что руководством группы компаний IGS вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства 79 работников были размещены на 14-дневную обсервацию в хостеле, – сообщила прокуратора ЯНАО.

В хостеле не была обеспечена изоляция постояльцев – это повлекло массовое заражение людей. Материалы направили в Следственный комитет ЯНАО. По ним следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей» (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Среди находившихся на обсервации в хостеле «Тундра» вахтовиков у 21 была подтверждена коронавирусная инфекция. 12 человек проходят стационарное лечение, остальные — амбулаторное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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