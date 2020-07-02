Суд Тазовского района расторг фиктивный брак
Два года назад, в августе 2018 года, гражданин Республике Азербайджан предложил жительнице Тазовского района пожениться. Романтику молодожены исключили: иностранцу понадобился брак, чтобы упростить получение российского гражданства. Обстоятельства выяснили сотрудники районной прокуратуры.
После проверки выяснилось, что северянка не проживает с мужем, они не ведут совместное хозяйство, намерений создать семью не имели, как того требует Семейный кодекс России.
– В соответствии с Семейным кодексом России заключение брака без намерения создать семью влечет его недействительность с момента регистрации, – резюмировала пресс-служба прокуратуры Тазовского района.
Прокуроры в судебном порядке добились признания этого брака фиктивным. Записи акта гражданского состояния будут аннулированы, подчеркивает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU