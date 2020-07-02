2020-07-02T12:25:37+03:00
Общество

Суд Тазовского района расторг фиктивный брак

Прокуратура выявила нарушение Семейного кодекса РФ
Ирина Ромашкина
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Прокуроры в судебном порядке добились признания брака фиктивным.Прокуроры в судебном порядке добились признания брака фиктивным.Фото: Ирина Ромашкина
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Два года назад, в августе 2018 года, гражданин Республике Азербайджан предложил жительнице Тазовского района пожениться. Романтику молодожены исключили: иностранцу понадобился брак, чтобы упростить получение российского гражданства. Обстоятельства выяснили сотрудники районной прокуратуры.

После проверки выяснилось, что северянка не проживает с мужем, они не ведут совместное хозяйство, намерений создать семью не имели, как того требует Семейный кодекс России.

– В соответствии с Семейным кодексом России заключение брака без намерения создать семью влечет его недействительность с момента регистрации, – резюмировала пресс-служба прокуратуры Тазовского района.

Прокуроры в судебном порядке добились признания этого брака фиктивным. Записи акта гражданского состояния будут аннулированы, подчеркивает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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