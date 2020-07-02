"Сувенир для гурманов": ямальский хамон из оленины будут изготавливать в Ноябрьске

2 Июль 2020 2020-07-02T10:13:58+03:00

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Пробную партию хамона приготовили под руководством технолога, практиковавшего в Испании. Рецепт сыровяленого окорока адаптировали к оленине. Ее вялили месяц с минимумом специй. Производством «сувенирных» деликатесов из мяса оленя занялась ноябрьская компания ООО «Ямалец», сообщает департамент агропромышленного комплекса ЯНАО.

Иисполнительный директор ООО «Ямалец» Андрей Колесников пояснил, что мясо оленя предприятие закупает у компаний с востока Ямала – у агрокомплекса «Тазовский», совхозов «Пуровский» и «Верхне-Пуровский».

– После переработки уже готовую продукцию поставляем в образовательные учреждения Губкинского и Нового Уренгоя. В связи с временным закрытием детских садов и школ у нас образовались излишки сырья – около пяти тонн оленины, и мы решили поэкспериментировать, изготовить пробные партии деликатесов, – пояснил он.

Деликатесной линейке дали имена в честь ямальских городов: суджук «Новоуренгойский», бастурма «Салехардская», салями «Ноябрьская», ломтики «Муравленковские» и так далее. Пробные образцы отправили на сертификацию, после получения которой «Ямалец» займется производством деликатесов. Впрочем, запускать массовое производство таких вкусностей не планируется, а вот в качестве сувенирной продукции деликатесы будут востребованы, предположили специалисты.

– Мы рассчитываем, что наша деликатесная линейка будет востребована в качестве сувенирной и подарочной продукции. Также ведем переговоры с нашими рестораторами, они уже проявляют интерес, – сказал Андрей Колесников.

ИСТОЧНИК KP.RU