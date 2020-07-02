2020-07-02T09:44:31+03:00
Политика

Ямальцы лидировали по явке среди регионов УрФО на голосовании по поправкам в Конституции России

Самыми активными оказались жители Красноселькупского района
Ирина Ромашкина
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Наибольшую активность проявили жители Красноселькупского района. Фото: Избирком ЯНАОНаибольшую активность проявили жители Красноселькупского района. Фото: Избирком ЯНАО
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Активность жителей Ямало-Ненецкого автономного округа на голосовании по поправкам в Конституции РФ составила более 80%. Таковы предварительные результаты голосования, озвученные на пресс-конференции Избиркома региона сегодня, 2 июля.

Председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт сообщил, что по предварительным подсчетам за поправки в Конституции проголосовали 89,16% ямальцев, не одобряют предложенные изменения 10,29% жителей округа.

– Ямальцы активно голосовали все семь дней, несмотря на погоду и непростую эпидемиологическую ситуацию, за что им отдельные слова признательности, – поблагодарил земляков за гражданскую активность Андрей Гиберт.

По предварительным подсчетам за поправки в Конституции проголосовали 89,16% ямальцев, не одобряют предложенные изменения 10,29% жителей округа. Фото: Избирком ЯНАО

По предварительным подсчетам за поправки в Конституции проголосовали 89,16% ямальцев, не одобряют предложенные изменения 10,29% жителей округа. Фото: Избирком ЯНАО

Наибольшую активность проявили жители Красноселькупского района, на голосование пришли более 93% жителей. На втором месте в рейтинге гражданской активности – Ямальский район, у них более 91% проголосовавших. Замыкает тройку лидеров Тазовский район, где проголосовать пришли более 86% жителей.

Дополним, по данным Центральной избирательной комиссии РФ, активность ямальцев составила 80,75% – проголосовали почти 298 тысяч человек. Ямал стал лидером по явке среди регионов Уральского федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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