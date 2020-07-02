2020-07-02T08:10:12+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое сбили велосипедиста

Несовершеннолетнего на перекрестке сбил «Ниссан»
Ирина Ромашкина
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С начала 2020 года в ДТП пострадал 21 ребенок. Фото: ГИБДД ЯНАОС начала 2020 года в ДТП пострадал 21 ребенок. Фото: ГИБДД ЯНАО
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Происшествие случилось на улице Севастопольской в Новом Уренгое около 21:00.

На нерегулируемом перекрестке водитель кроссовера марки «Ниссан» ехал по дороге в местности частного сектора и сбил юного велосипедиста, в результате чего несовершеннолетний получил травмы.

1 июля – это единственный пострадавший в ДТП на Ямале. Всего за сутки на дорогах округа сотрудники ГИБДД зарегистрировали 15 аварий.

По сообщению Госавтоинспекции Ямала, за полгода 2020-го в ДТП пострадал 21 ребенок. Всего за этот период на ямальских дорогах случилось 2458 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек и 225 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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