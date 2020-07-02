2020-07-02T07:46:35+03:00
Коронавирус Covid-19

«Народный суд над нигилистами»: самый большой ямальский торговый центр усилил масочный режим

Нарушителей транслируют онлайн на сайте ТРЦ «Солнечный»
Ирина Ромашкина
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Охранная служба может только рекомендовать посетителям соблюдать меры безопасности и ношения масок. Скриншот видео с сайта sun-ny.ruОхранная служба может только рекомендовать посетителям соблюдать меры безопасности и ношения масок. Скриншот видео с сайта sun-ny.ru
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В новоуренгойском торговом центре «Солнечный» ввели необычный способ контроля: на их сайте открыли доступ к двум видеокамерам, которые в онлайне показывают происходящее в ТРЦ. Так жителей газовой столицы пытаются привлечь к гражданской ответственности – призывают соблюдать масочный режим.

— Охранная служба может рекомендовать посетителям соблюдать меры безопасности и ношения масок, но они не обладают функцией правоохранительных органов и не могут ограничивать посетителей в общественном месте. К тому же необходимо учесть бурную реакцию на ограничения посещения торгового центра без маски некоторых посетителей, — предположили представители «Солнечного».

Таким образом, наблюдатели смогут узнать в лицо тех горожан, которые игнорируют рекомендации Роспотребнадзора.

Наблюдатели смогут узнать в лицо тех горожан, которые игнорируют рекомендации Роспотребнадзора. Скриншот видео с сайта sun-ny.ru

Наблюдатели смогут узнать в лицо тех горожан, которые игнорируют рекомендации Роспотребнадзора. Скриншот видео с сайта sun-ny.ru

Напомним, накануне в больнице Нового Уренгоя скончались мужчины 52 и 57 лет. Они были госпитализированы с диагнозом острой внебольничной двусторонней пневмонии, болезнь протекала тяжело. У обоих пациентов заболевание осложнилось дыхательной недостаточностью. В результате число летальных исходов на Ямале достигло 39. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в газовой столице, Новый Уренгой, как и другие города Ямала, закрывать из-за коронавируса не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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