В Салехарде облагораживают деревья

2 Июль 2020 2020-07-02T06:09:06+03:00

Обрезка деревьев осуществляется в несколько приемов, за два-три года, подчеркнули специалисты. Фото с сайта www.salekhard.org

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Санитарная обрезка деревьев проводится в центре Салехарда. Специалисты спиливают стволы деревьев, чтобы в будущем на них пошли молодые побеги. Это позволит формировать крону дерева, к тому же прореживание верхушек деревьев позволят насытиться солнечным светом траве, от чего она станет зеленее, пояснили специалисты.

Доктор сельскохозяйственных наук, генеральный директор компании «СеверАгроТехнологии» Анатолий Тихановский пояснил, что многие зеленые насаждения оказались в сухом виде, а это может привести к падению деревьев.

– Мы проводим мероприятия по приданию городу более изящного, презентабельного вида, но это займет не один год. В следующем сезоне можно будет работать уже с молодыми побегами, в этом году мы еще будем удобрять газоны, трава на которых стала реже от постоянной тени, – заверил он.

Обрезка деревьев осуществляется в несколько приемов, за два-три года, подчеркнули специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU