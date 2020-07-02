Об итогах работы ямальского парламента

2 Июль 2020 2020-07-02T06:56:36+03:00

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Законодательное собрание ЯНАО закрыло весеннюю сессию. Она стала завершающей для депутатов шестого созыва. Пять лет парламент работал под руководством Сергея Ямкина. Подводя итоги работы, он отметил ответственное отношение депутатов к своему делу.

Спикер парламента подчеркнул, что работать депутатскому корпусу пришлось в сложных условиях: экономические санкции против России, пандемия коронавируса. Несмотря на это депутаты выполнили принятые обязательства в сфере улучшения жизни ямальцев, продолжив в режиме самоизоляции выполнять задачи, поставленные Президентом и Правительством.

Как заявил председатель парламента, за время работы принято 685 региональных законов, в том числе 119 базовых. Каждое второе решение носило социальный характер: это и поддержка многодетных семей, льготы людям старше 70 лет, защита интересов обманутых дольщиков.

Среди социально-значимых проектов следует отметить принятие такого важного внутриполитического документа как «Народная программа коренных малочисленных народов Севера».

По словам спикера, депутаты активно сотрудничали с коллегами из федерального центра: рассмотрено более 400 и поддержано 300 проектов федеральных законов. 18 обращений по внесению изменений направлено в Государственную Думу.

Большое значение глава парламента придал работе над формированием бюджета. За пять лет бюджет ЯНАО вырос практически в два раза и все эти годы строился на принципах социальной справедливости.

После закрытия весенней сессии работа шестого созыва не заканчивается. Депутаты продолжат работать с избирателями в своих округах. А впереди избирательная кампания нового состава ямальского парламента.

На вопрос, что можно пожелать депутатам, и в чем формула успеха ямальского парламента, С.Ямкин отметил, что главное в работе депутатов – преданность Ямалу. Также, говоря о принятии поправок в Конституцию РФ, спикер процитировал Председателя Госдумы Вячеслава Володина, который сказал, что с принятием изменений в основной закон «огромная ответственность ляжет на депутатов».

ИСТОЧНИК KP.RU