2020-07-02T05:25:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 2 июля: облачно, легкий ветер, местами дождь

Воздух в регионе прогреется до +18…+23 градусов
Ирина Ромашкина
Поделиться:
2 июля синоптики прогнозируют в ЯНАО переменную облачность, местами небольшой дождь2 июля синоптики прогнозируют в ЯНАО переменную облачность, местами небольшой дождьФото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

В четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют в округе переменную облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +18…+23, местами воздух прогреется до +28 градусов.

В Салехарде сегодня +18 градусов. Частично облачно, ветер легкий, южный до 2 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, преимущественно облачно, ветер южный 2 м/с.

В Новом Уренгое до +20 градусов, будет облачно, ветер слабый, восточный 3-5 м/с.

В Губкинском до +20 градусов, облачно, северо-восточный ветер 3-4 м/с.

В Ноябрьске днем ожидается +20 градусов, возможен дождь, ветер восточный 3 м/с.

В Муравленко до +20 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный до 4 м/с.

В Надыме также до +20 градусов. Облачно, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале до +21 градуса, облачно, штиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Об итогах работы ямальского парламента
В Салехарде облагораживают деревья
Погода на Ямале 2 июля: облачно, легкий ветер, местами дождь
На Ямале все избирательные участки закрылись
Активность ямальцев достигла 78,84% процента
На Ямале пытались бросить в урну для бюллетеней пустой лист
Ямальским избирателям помогают более 500 волонтеров
Салехардцы выберут логотип к 425-летию города
Голосование на Ямале проходит под наблюдением общественников
В Лабытнанги появится скульптурная композиция, посвященная байкерам
На Ямале опровергли информацию о закрытии Нового Уренгоя
Почти 74 % избирателей Ямала уже приняли участие в голосовании
На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека
Глава Ямала вручил гранты победителям всероссийской олимпиады школьников
В отдаленных районах Нового Уренгоя работал оперштаб по борьбе с коронавирусом
Голосование на Ямале проходит без нарушений
Каждый третий ямалец голосует на дому
На Ямале завершилось голосование в труднодоступных и отдаленных местностях
Глава Салехарда проверил в школах готовность к проведению ЕГЭ
ДТП в Лабытнанги: подросток на мопеде сбил пешехода
На Ямале открылось 223 избирательных участка
Погода на Ямале 1 июля: дождливый день при юго-западном ветре