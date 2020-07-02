Погода на Ямале 2 июля: облачно, легкий ветер, местами дождь

2 Июль 2020 2020-07-02T05:25:19+03:00

2 июля синоптики прогнозируют в ЯНАО переменную облачность, местами небольшой дождь Фото: Ирина Ромашкина

Воздух в регионе прогреется до +18…+23 градусов

Изменить размер текста: A A

В четверг, 2 июля, синоптики прогнозируют в округе переменную облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +18…+23, местами воздух прогреется до +28 градусов.

В Салехарде сегодня +18 градусов. Частично облачно, ветер легкий, южный до 2 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, преимущественно облачно, ветер южный 2 м/с.

В Новом Уренгое до +20 градусов, будет облачно, ветер слабый, восточный 3-5 м/с.

В Губкинском до +20 градусов, облачно, северо-восточный ветер 3-4 м/с.

В Ноябрьске днем ожидается +20 градусов, возможен дождь, ветер восточный 3 м/с.

В Муравленко до +20 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный до 4 м/с.

В Надыме также до +20 градусов. Облачно, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале до +21 градуса, облачно, штиль.

ИСТОЧНИК KP.RU