2020-07-01T18:00:11+03:00
Общество

На Ямале все избирательные участки закрылись

Сейчас на участках начинается процедура вскрытия урн и подсчет голосов
Анна Полякова
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На Ямале все избирательные участки закрылись Фото: Избирком ЯНАОНа Ямале все избирательные участки закрылись Фото: Избирком ЯНАО
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На Ямале в 20.00 избирательные участки закрылись для голосования. С этого момента начинается процедура вскрытия урн и подсчет голосов.

1 июля – основной день общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ. Голосование за внесение поправок в Конституцию РФ в России началось 25 июня и проходило на нескольких площадках – на участках, придомовых территориях и на дому.

Последняя озвученная явка, по ситуации на 18:00, составила 78,84% от количества избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков. То есть всего на избирательные участки пришли к этому моменту 290 706 человек. Членам избирательных комиссий предстоит выяснить итоговую цифру, а также подсчитать, сколько голосов отдано за каждого кандидата.

Возглавляет тройку лидеров по-прежнему Красноселькупский район (93,31%), далее идет Ямальский (90,48%) и Приуральский (85,77%) районы.

Среди городов по уровню вовлеченности населения в голосование впереди – Губкинский (82,09%). Надо сказать, что и остальные города проявили серьезную активность - показатели от 73,32% в Новом Уренгое – до 81,51% Муравленко, недавнего лидера.

Напомним, утром в 8.00 1 июня на Ямале открылись 223 избирательных участка. Главный приоритет организаторов голосования – максимально безопасная организация процесса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Работа на избирательных участках организована с учетом этих требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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