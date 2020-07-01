Активность ямальцев достигла 78,84% процента
Избирком ЯНАО обнародовал последние данные о явке избирателей в регионе. Активность ямальцев на 18:00 1 июля составила 290 706 человек или 78,84%. Возглавляет тройку лидеров по-прежнему Красноселькупский район (93,31%), далее идет Ямальский (90,48%) и Приуральский (85,77%) районы.
Среди городов самую высокую явку показали жители Губкинского (82,09%). Надо сказать, что и остальные города проявили серьезную активность - показатели от 73,32% в Новом Уренгое – до 81,51% Муравленко, недавнего лидера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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