1 Июль 2020 2020-07-01T16:28:00+03:00

На Ямале пытались бросить в урну для бюллетеней пустой лист Фото: Избирком ЯНАО

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На Ямале зафиксировали попытку вброса пустого листа в ящик для голосования. Небольшой инцидент произошел в Ноябрьске при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В избиркоме Ямала подтвердили факт правонарушения. Странные действия пресекли наблюдатели, члены УИК и полицейские.

Данный инцидент не повлиял на работу участковой избирательной комиссии. Голосование продолжается, заявили в Избирательной комиссии ЯНАО.

Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин рассказал, что независимые наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Они тщательно контролируют действия всех участников процесса голосования.

Работа должна продолжаться, а с провокаторами должны разобраться правоохранительные органы. При этом он отметил, что в этом случае зачинщиков вряд ли ждет существенное наказание, так как попытка была предотвращена.

В ЯНАО на избирательных участках работают более 1 тысячи экспертных наблюдателей. По информации Общественной палаты Ямала, на каждом УИК присутствуют 5 экспертов.

Напомним, экспертное наблюдение на избирательных участках ведут более 1 тысяч наблюдателей. По данным Общественной палаты ЯНАО, на каждом УИК по 5 экспертов, что сопоставимо с выборами президента России в 2018 году, сообщает Муксун.fm.

ИСТОЧНИК KP.RU