Ямальским избирателям помогают более 500 волонтеров

1 Июль 2020 2020-07-01T15:45:56+03:00

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Членам избирательных комиссий сегодня, 1 июля, в основной день общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ, помогают более 500 волонтеров. Они прошли онлайн обучение и тестирование на коронавирусную инфекцию.

Директор Арктического центра добровольчества Ольга Подковыркина рассказала, как много на Ямале живет отзывчивых людей. Благодаря их доброй воле и желанию помочь, в округе в помощь избирательным комиссиям и была сформирована большая команда волонтеров.

Волонтеры Конституции рассказывали ямальцам о предлагаемых поправках в Основной Закон страны и помогали разобраться с порядком голосования, пояснили в Избиркоме ЯНАО.

- Волонтеры голосования, как самые отважные и стойкие, все семь дней общероссийского голосования встречают северян на участках - обрабатывают руки антисептиком, меряют температуру и вооружают маской и перчатками, - рассказала Ольга Подковыркина.

ИСТОЧНИК KP.RU