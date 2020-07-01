2020-07-01T15:10:19+03:00
Общество

Салехардцы выберут логотип к 425-летию города

Проголосовать за понравившийся логотип можно в центрах проведения опроса
Анна Полякова
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Салехардцы выберут логотип к 425-летию города Фото: salekhard.orgСалехардцы выберут логотип к 425-летию города Фото: salekhard.org
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Сегодня, 1 июля, последний день выбора логотипа к 425-летию окружной столицы. Горожане могут отдать свой голос за один из трёх понравившихся вариантов, это может быть – черная лисица, яркий бубен шамана либо переливы знаменитой стелы «66 параллель».

Проголосовать за понравившийся логотип можно в центрах проведения опроса. Уточнить, где находятся центры, можно на сайте администрации города. Также в центре проведения опроса можно поучаствовать и в фотоконкурсе. Для этого нужно сфотографироваться с хештегом «425 лет Салехарду» и с одним из трёх макетов логотипа и разместить фото в своём аккаунте в Инстаграм или Вконтакте с #425летСалехарду. Поощрительные призы получат те участники, чьи фото заработают больше всего лайков. За первое место победитель получит термосумку, термос, футболку. За второе – спортивную сумку, фляжку для воды, футболку; за третье – рюкзак, USB-флеш-накопитель, футболку. Итоги будут подведены до 10 июля и опубликованы в группах администрации города в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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