Голосование на Ямале проходит под наблюдением общественников

1 Июль 2020 2020-07-01T14:27:48+03:00

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На Ямале голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит без нарушений. Об этом сообщает Избирком ЯНАО. На площадке Информационного центра ИК ЯНАО председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин рассказал, как в автономном округе проходит общественное наблюдение на участках.

Он сообщил, что седьмой день процесс голосования на Ямале проходит под строгим наблюдением общественников. Они работают и на участках, и выезжают с комиссиями на дом.

- На данный час нарушений не выявлено. Замечания от наблюдателей были, но все они устранялись в рабочем порядке, - отметил Дмитрий Заякин.

ИСТОЧНИК KP.RU