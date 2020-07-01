2020-07-01T13:52:24+03:00
Общество

В Лабытнанги появится скульптурная композиция, посвященная байкерам

Девизом нового арт-объекта стали слова из песни Виктора Цоя
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги появится скульптурная композиция, посвященная байкерам Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги появится скульптурная композиция, посвященная байкерам Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

В Лабытнанги вскоре появится тематическая площадка - скульптурно-архитектурная композиция «Байкеры». Монтажные работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на площади В. Нака уже активно ведутся.

Идея создания композиуии принадлежит «Мотосообществу города Лабытнанги», принимающему активное участие в общественной жизни.

Центром арт-объекта является карта мира. Карта - точка отсчета, начало пути. А ещё – место старта будущих акций «Мотосообщества». На установленной части композиции можно прочитать слова из песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя: «Всё, что мне нужно – это несколько слов и место для шага вперёд…». Они стали девизом арт-объекта.

Глава города Марина Трескова поблагодарила местных байкеров за активную гражданскую позицию и за подаренную городу идею, назвав их рыцарями дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голосования на Ямале проходит под наблюдением общественников
В Лабытнанги появится скульптурная композиция, посвященная байкерам
На Ямале опровергли информацию о закрытии Нового Уренгоя
Почти 74 % избирателей Ямала уже приняли участие в голосовании
На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека
Глава Ямала вручил гранты победителям всероссийской олимпиады школьников
В отдаленных районах Нового Уренгоя работал оперштаб по борьбе с коронавирусом
Голосование на Ямале проходит без нарушений
Каждый третий ямалец голосует на дому
На Ямале завершилось голосование в труднодоступных и отдаленных местностях
Глава Салехарда проверил в школах готовность к проведению ЕГЭ
ДТП в Лабытнанги: подросток на мопеде сбил пешехода
На Ямале открылось 223 избирательных участка
Погода на Ямале 1 июля: дождливый день при юго-западном ветре