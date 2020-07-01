В Лабытнанги появится скульптурная композиция, посвященная байкерам
В Лабытнанги вскоре появится тематическая площадка - скульптурно-архитектурная композиция «Байкеры». Монтажные работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на площади В. Нака уже активно ведутся.
Идея создания композиуии принадлежит «Мотосообществу города Лабытнанги», принимающему активное участие в общественной жизни.
Центром арт-объекта является карта мира. Карта - точка отсчета, начало пути. А ещё – место старта будущих акций «Мотосообщества». На установленной части композиции можно прочитать слова из песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя: «Всё, что мне нужно – это несколько слов и место для шага вперёд…». Они стали девизом арт-объекта.
Глава города Марина Трескова поблагодарила местных байкеров за активную гражданскую позицию и за подаренную городу идею, назвав их рыцарями дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU