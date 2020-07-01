2020-07-01T14:24:38+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале опровергли информацию о закрытии Нового Уренгоя

Сейчас на стабилизацию эпидемиологической обстановки брошены все силы ямальского здравоохранения
Анна Полякова
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На Ямале опровергли информацию о закрытии Нового Уренгоя Фото: yanao.ruНа Ямале опровергли информацию о закрытии Нового Уренгоя Фото: yanao.ru
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Новый Уренгой, как и другие города Ямала, закрывать из-за коронавируса не собираются. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

- Знаю, что такая информация распространяется в социальных сетях относительно Нового Уренгоя и Ноябрьска и она не соответствует действительности, - пояснила глава оперштаба.

Комментируя решение о продлении режима самоизоляции на Ямале до 10 июля включительно, она обратила внимание, что речь идет именно о продлении действующего режима, а не «закрытии» отдельных городов. При этом требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились.

В Новом Уренгое ситуация все еще развивается. Сейчас на стабилизацию эпидемиологической обстановки брошены все силы ямальского здравоохранения, помогают медики из других регионов.

- Надеемся, что через неделю-две мы увидим стабилизацию ситуации в городе, - отметила Татьяна Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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