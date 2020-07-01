2020-07-01T11:30:46+03:00
Общество

Почти 74 % избирателей Ямала уже приняли участие в голосовании

Лидеров по явке Красноселькупский район
Анна Полякова
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Почти 74 % избирателей Ямала уже приняли участие в голосовании Фото: Избирком ЯНАОПочти 74 % избирателей Ямала уже приняли участие в голосовании Фото: Избирком ЯНАО
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К полудню основного дня общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ на Ямале 272 389 уже высказали свою позицию. Как уточнили в Избиркоме ЯНАО, активность ямальцев составила 73,87%.

В тройке лидеров по явке Красноселькупский (90,90%), Ямальский (88,83%), Приуральский (83,35%) районы. Среди городов активнее идут голосовать жители Муравленко ( 77,17%), Лабытнанги (74,09%) и Губкинского (73,30%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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