1 Июль 2020 2020-07-01T11:30:46+03:00

Почти 74 % избирателей Ямала уже приняли участие в голосовании Фото: Избирком ЯНАО

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К полудню основного дня общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ на Ямале 272 389 уже высказали свою позицию. Как уточнили в Избиркоме ЯНАО, активность ямальцев составила 73,87%.

В тройке лидеров по явке Красноселькупский (90,90%), Ямальский (88,83%), Приуральский (83,35%) районы. Среди городов активнее идут голосовать жители Муравленко ( 77,17%), Лабытнанги (74,09%) и Губкинского (73,30%).

ИСТОЧНИК KP.RU