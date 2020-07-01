Почти 74 % избирателей Ямала уже приняли участие в голосовании
Лидеров по явке Красноселькупский район
Почти 74 % избирателей Ямала уже приняли участие в голосовании Фото: Избирком ЯНАО
Изменить размер текста:
К полудню основного дня общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ на Ямале 272 389 уже высказали свою позицию. Как уточнили в Избиркоме ЯНАО, активность ямальцев составила 73,87%.
В тройке лидеров по явке Красноселькупский (90,90%), Ямальский (88,83%), Приуральский (83,35%) районы. Среди городов активнее идут голосовать жители Муравленко ( 77,17%), Лабытнанги (74,09%) и Губкинского (73,30%).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»