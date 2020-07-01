1 Июль 2020 2020-07-01T11:11:09+03:00

На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека Фото: pixabay.com

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На Ямале умерли два пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В результате число летальных исходов достигло 39.

За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 203 человек. Всего за время пандемии зарегистрировано 5 783 случая COVID-19. Выздоровели 2434 человека.

Как ранее сообщалось, режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно. Требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились. Запрещены проведение массовых мероприятий, организованные выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU