Глава Ямала вручил гранты победителям всероссийской олимпиады школьников

1 Июль 2020 2020-07-01T10:37:07+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с победителем и призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников из Салехарда, а также с их родителями и педагогами.

Глава региона вручил выпускникам денежные сертификаты и сообщил о планах отправлять победителей и призёров разных этапов всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам на стажировки за границу.

С 2020 года победители регионального этапа получают 30 тысяч рублей, призеры - 15 тысяч. Грант для победителей заключительного этапа составляет 300 тысяч рублей, для призёра - 150. Такое же вознаграждение получают педагоги-наставники.

Как отметил глава региона, с каждым годом ямальские школьники показывают всё лучшие результаты на всероссийской олимпиаде. Он поблагодарил школьников и учителей за тот труд, который за этими победами стоит.

- Это огромные усилия и настоящее проявление характера, - сказал губернатор.

Выпускница 2 школы Салехарда Анастасия Задорожная победила в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Кирилл Филиппов, также выпускник 2 школы, стал призёром по литературе. Ольга Губарева из Обдорской гимназии - призёром по английскому языку.

Всего в этом году в региональном этапе всероссийской олимпиады приняли участие более 500 ямальских школьников. Победителями признаны 35 человек, призёрами - 50. Почти половина из них – из Ноябрьска, на втором месте – Новый Уренгой, на третьем – Салехард. В 2020 году призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады в автономном округе стали 4 школьника из Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU