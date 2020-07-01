В отдаленных районах Нового Уренгоя работал оперштаб по борьбе с коронавирусом

1 Июль 2020 2020-07-01T10:26:38+03:00

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В Коротчаево замгубернатора Андрей Воронов, глава Нового Уренгоя Иван Костогриз оценили условия местной поликлиники. В районе действует узловая больница РЖД. Именно на ее медиков сегодня возложена задача по медицинскому обслуживанию жителей Коротчаево.

Ежедневно врачи обзванивают своих пациентов, которые лечатся амбулаторно, раз в несколько дней приезжают лично. Пациенты, которым требуется госпитализация, направляются в инфекционный госпиталь Нового Уренгоя. Так, с начала пандемии порядка 50 человек с пневмонией направлены в НЦГБ. Есть среди них и тяжелые пациенты, у которых болезнь осложняется сопутствующими заболеваниями.

Губернатор поставил задачу построить в районе межмуниципальный медицинский центр, где помощь медиков могли бы получать жители Коротчаево и Лимбяяхи, а также поселка Уренгой. Участок под строительство будущего медучреждения уже выделен. Период проектирования – год, строительства – два года.

- Больничный комплекс рассчитан на 75 посещений в смену, то есть 150 – в день. Кроме этого, здесь будет предусмотрен и стационар на 41 койку, - рассказал заместитель главы администрации, главный архитектор города Евгений Ворошилов.

Как соблюдается масочный режим в продуктовых магазинах района, члены оперштаба оценили в сетевых торговых точках. Замглавы региона отметил, что у продавцов есть право не обслуживать посетителей, который заходят без масок и не хотят их надевать.Все рекомендации Роспотребнадзора к организации работы в нынешних условиях магазины выполняют.

В Коротчаево уже завтра завезут 50 тысяч масок, их бесплатно раздадут водителям пассажирского транспорта, пожилым гражданам, жителям района.

Также члены оперштаба побывали в районе Лимбяяха. Там они тоже заехали в поликлинику. Накануне она открыла свои двери после капремонта. В районе зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом, половина из них получают лечение амбулаторно. Все пациенты – под наблюдением медиков.

Подводя итоги поездки, Андрей Воронов отметил, что дисциплина и сознательность жителей отдаленных районов показательна, люди серьезно относятся к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU