Голосование на Ямале проходит без нарушений
На Ямале за время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в адрес избирательной комиссии ЯНАО не поступило ни одного замечания о нарушениях.
Голосование проходит с 25 июня. Все это время в округе работали 223 участка для голосования. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 65% ямальских избирателей. Сегодня, 1 июля, участки будут открыты до 20:00. До 17 часов можно подать заявку для голосования на дому.
Голосовать можно и на дому. Каждый третий ямалец голосует именно так, сообщает избирком ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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