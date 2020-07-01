2020-07-01T08:44:36+03:00
Общество

Голосование на Ямале проходит без нарушений

Свои голоса уже отдали более 65% избирателей
Анна Полякова
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Голосование на Ямале проходит без нарушений Фото: Избирком ЯНАОГолосование на Ямале проходит без нарушений Фото: Избирком ЯНАО
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На Ямале за время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в адрес избирательной комиссии ЯНАО не поступило ни одного замечания о нарушениях.

Голосование проходит с 25 июня. Все это время в округе работали 223 участка для голосования. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 65% ямальских избирателей. Сегодня, 1 июля, участки будут открыты до 20:00. До 17 часов можно подать заявку для голосования на дому.

Голосовать можно и на дому. Каждый третий ямалец голосует именно так, сообщает избирком ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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