Каждый третий ямалец голосует на дому

1 Июль 2020 2020-07-01T08:38:32+03:00

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На Ямале, как и во всех регионах России,1 июля – основной день общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ. Голосование с 25 июня проходит на нескольких площадках – на участках, придомовых территориях и на дому.

К этому часу желание принять участие в процедуре голосования на дому изъявил каждый третий избиратель в ЯНАО. Все это время в округе работали 223 участка для голосования. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 65% ямальцев. В тройке лидеров по явке Красноселькупский, Ямальский, Тазовский районы. Там свои голоса отдали более 80% жителей.

В ходе досрочного голосования 39 447 человек высказали свою позицию. Начиная с 10 июня, члены участковых комиссий совместно с наблюдателями побывали во всех труднодоступных районах округа, включая о.Белый и мыс Марре Сале. В Ямальском районе комиссиям пришлось преодолеть самые большие расстояния. В общей сложности только вертолеты проделали более 17 тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU