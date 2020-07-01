Глава Салехарда проверил в школах готовность к проведению ЕГЭ

1 Июль 2020 2020-07-01T07:41:51+03:00

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Глава города Алексей Титовский проверили готовность школ к сдаче предстоящих экзаменов. В рейде его сопровождали заместитель по соцполитике Ирина Максимова и директор департамента образования Оксана Казыева. Напомним, в этом году экзамены сдают только поступающие в вузы выпускники. Уже 3 июля состоятся ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

- Школы основательно подошли к организации проведения аттестации. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности здоровья и участников, и организаторов. Стоит отметить, что технически объекты готовы, - отмечает глава Салехарда Алексей Титовский.

Во избежание скопления школьников в образовательных учреждениях организовано 2 входа, где им будут замерять температуру. На полу нанесена разметка для соблюдения учениками санитарной дистанции, перед входом в экзаменационные классы стоят дезинфицирующие средства для рук, в кабинетах находятся дезары для обеззараживания воздуха.

В кабинете будут находиться не более 10 учеников. Для соблюдения дистанции парты расставят зигзагообразно. Все помещения продезинфицированы.

В кабинетах будет вестись аудио- и видеозапись на случай, если возникнет спорная ситуация и ученик захочет подать апелляцию по решению экзаменационной комиссии. Родители также смогут наблюдать за ходом проведения экзамена в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU