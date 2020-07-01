ДТП в Лабытнанги: подросток на мопеде сбил пешехода

1 Июль 2020 2020-07-01T07:30:08+03:00

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В Лабытнанги подросток на мопеде допустил ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, авария произошла 30 июня около 18 ч. 25 мин. на перекрестке улиц Октябрьская и Мира. Несовершеннолетний байкер не предоставил преимущество в движении пешеходу на «зебре» и сбил человека. В результате ДТП пешеход получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 2444 зарегистрированных ДТП погибли 19 человек и 224 травмированы, в их числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU