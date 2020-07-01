Погода на Ямале 1 июля: дождливый день при юго-западном ветре
В среду, 1 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +14 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.
В Ноябрьске + 15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 1 м/с.
В Новом Уренгое +13 градусов, пасмурно, почти весь день будет идти небольшой дождь, утром – гроза, ветер южный 3 м/с.
В Надыме +12 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер западный 2 м/с.
В Губкинском +14 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-западный 3 м/с.
В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, кратковременный дождь – в середине дня, ветер юго-западный 3 м/с.
В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 1 м/с.
В Лабытнанги +14 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU