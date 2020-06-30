30 Июнь 2020 2020-06-30T16:28:18+03:00

На Ямале приняли участие в голосовании 65,46% всех избирателей Фото: Избирком ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Избирком ЯНАО обнародовал предварительны итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ на 30 июня. К этому часу на Ямале проголосовали 239 534 человек или 65,46% всех избирателей.

Традиционно возглавляют список активных территорий – поселки ЯНАО. Тройка лидеров среди районов - Красноселькупский район, в котором активность проявили уже 86,35%, далее Ямальский район (84,99%), Тазовский район (81,15%).

Фото: Избирком ЯНАО

На первом месте по активности среди городов - Муравленко (66,08%), на втором – Лабытнанги (65,75%), третье место – у Ноябрьска (62,13% ).

Напомним, с 25 июня по 1 июля включительно все салехардцы смогут принять участие в голосовании по одобрению поправок в Конституцию РФ на своём избирательном участке по месту прописки, по месту нахождения или дома, при условии заявления о выборе такой формы голосования.

На всех участках соблюдаются все требования безопасности. На входе на участки – антисептические коврики, пришедшим измеряют температуру, выдают маску, ручку, бланк.Участники избирательного процесса прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU