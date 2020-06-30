2020-06-30T16:12:12+03:00
Общество

В Лабытнанги началась приёмка школ и детских садов

Комиссия оценила старания педагогов
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги началась приёмка школ и детских садов Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги началась приёмка школ и детских садов Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

В Лабытнанги началась приёмка к новому учебному году школ, детсадов и учреждений дополнительного образования.

Комиссия проверила готовность детсадов «Волшебница» и «Ягодка», Центры дополнительного образования и школу №5. Силами работников проведены косметические ремонты, обновлены наглядные и учебные пособия, приведена в порядок прилегающая территория.

В пятой школе создана новая внутришкольная развивающая среда для учащихся начальной школы. Идея по обновлению принадлежит ребятам, их проект инициативного бюджетирования был финансово поддержан и теперь воплощен в жизнь.

Ещё интереснее стало на территории садика «Волшебница». Для воспитанников установили детскую космическую станцию «Космодром детства», планетарий, а также метеорологическая площадка и демонстрационно-выставочный комплекс «Ямал промышленный».

Детский сад «Ягодка» встретит ребят четырьмя новыми просторными, защищёнными от дождя и ветра прогулочными верандами, качелями и песочницей, приобретенными за счёт средств городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале приняли участие в голосовании 65,46% всех избирателей
В Лабытнанги началась приёмка школ и детских садов
Мошенницу, обманувшую жительницу Губкинского, задержали в Урюпинске
Книга школьников ЯНАО будет храниться в главной детской библиотеке страны
За неделю мошенники лишили ямальцев более 2,6 млн рублей
В Салехарде высадили почти 53 тысячи цветов
На Ямале проводится профилактическое мероприятие «Трасса»
В Салехарде появятся «умные» пешеходные переходы
На Ямале вводится особый противопожарный режим
Артисты Шурышкарского района представили Ямал на дистанционных конкурсах
На Ямале задержали сургутянина, устроившего поножовщину в поезде
На Ямале число случаев коронавируса 30 июня увеличилось на 248
В Новом Уренгое в рамках акции «Северяне» раздадут более 20 тысяч масок
В Тазовском районе мужчина убил двух девушек
Пуровчане наполнили 80 «Тележек добра»
В Салехарде в рамках проекта «Улица Победы» отремонтируют часть улицы
Юные пуровчане будут учиться музыке на новых инструментах
В Ноябрьске один день проезд в автобусах будет бесплатным
В школах ЯНАО планируется внедрение цифровой образовательной среды
Коронавирус добрался до отдаленного поселка ЯНАО
В Пуровском районе расследуют факт вероятного разлива нефтепродуктов
В Новом Уренгое дорогу не поделили иномарка и отечественный автомобиль
Погода на Ямале 30 июня: пасмурно и дождливо
В Новом Уренгое готовят фундамент госпиталя для пациентов с коронавирусом
В Лабытнанги в 2020 году планируют благоустроить 46 дворов
Ростовчанин продал ямальцу несуществующую аудиосистему
Больше 200 тысяч ямальцев приняли участие в голосовании
Введение дистанционного обучения в школах Ямала назвали фейком