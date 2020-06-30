В Лабытнанги началась приёмка школ и детских садов
В Лабытнанги началась приёмка к новому учебному году школ, детсадов и учреждений дополнительного образования.
Комиссия проверила готовность детсадов «Волшебница» и «Ягодка», Центры дополнительного образования и школу №5. Силами работников проведены косметические ремонты, обновлены наглядные и учебные пособия, приведена в порядок прилегающая территория.
В пятой школе создана новая внутришкольная развивающая среда для учащихся начальной школы. Идея по обновлению принадлежит ребятам, их проект инициативного бюджетирования был финансово поддержан и теперь воплощен в жизнь.
Ещё интереснее стало на территории садика «Волшебница». Для воспитанников установили детскую космическую станцию «Космодром детства», планетарий, а также метеорологическая площадка и демонстрационно-выставочный комплекс «Ямал промышленный».
Детский сад «Ягодка» встретит ребят четырьмя новыми просторными, защищёнными от дождя и ветра прогулочными верандами, качелями и песочницей, приобретенными за счёт средств городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU