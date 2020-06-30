2020-06-30T15:01:23+03:00
Происшествия

Мошенницу, обманувшую жительницу Губкинского, задержали в Урюпинске

Аналогичным образом она похитила у 9 граждан 46 тыс. рублей
Анна Полякова
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Мошенницу, обманувшую жительницу Губкинского, задержали в Урюпинске Фото: pixabay.comМошенницу, обманувшую жительницу Губкинского, задержали в Урюпинске Фото: pixabay.com
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Мошенницу из Волгоградской области будут судить за обман десяти человек, среди которых оказалась доверчивая жительница города Губкинский ЯНАО.

Северянка нашла в социальной сети «Одноклассники» объявление о продаже одежды и обуви с фотографиями и ценами. Тем самым создавалась видимость реального продавца. В январе 2020 года жительница Губкинского написала мошеннице о желании приобрести товар, после переписки перевела на счет преступницы 6900 рублей. После этого злоумышленница на связь не выходила. Не получив товар, горожанка обратилась в полицию о хищении денежных средств.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установлена причастность к совершенному преступлению жительницы г. Урюпинска Волгоградской области, которая аналогичным образом похитила у 9 граждан 46 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд. За совершение преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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