Мошенницу, обманувшую жительницу Губкинского, задержали в Урюпинске

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенницу из Волгоградской области будут судить за обман десяти человек, среди которых оказалась доверчивая жительница города Губкинский ЯНАО.

Северянка нашла в социальной сети «Одноклассники» объявление о продаже одежды и обуви с фотографиями и ценами. Тем самым создавалась видимость реального продавца. В январе 2020 года жительница Губкинского написала мошеннице о желании приобрести товар, после переписки перевела на счет преступницы 6900 рублей. После этого злоумышленница на связь не выходила. Не получив товар, горожанка обратилась в полицию о хищении денежных средств.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установлена причастность к совершенному преступлению жительницы г. Урюпинска Волгоградской области, которая аналогичным образом похитила у 9 граждан 46 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд. За совершение преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU