Книга школьников ЯНАО будет храниться в главной детской библиотеке страны

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:49:34+03:00

Весь учебный год подростки собирали материал для своего произведения

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Ямальские школьники в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» написали книгу о своей жизни. Издание будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве, сообщили в правительстве ЯНАО.

Весь учебный год подростки вместе с классным руководителем собирали материал для своего произведения: выбирали название и темы, писали тексты, делали снимки и рисунки. В результате в книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений и даже записи в дневниках.

Созданную по всем издательским канонам книгу участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат абсолютно бесплатно. Написанная школьниками книга станет частью культурного достояния страны. Электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату. Только один экземпляр будет храниться в родной школьной библиотеке.

Сейчас библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает уже более тысячи книг, подготовленных юными авторами. За два года существования проекта его участниками стали около 400 тысяч школьников из 84 регионов России.

Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU