За неделю мошенники лиши ямальцев более 2,6 млн рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю на Ямале зарегистрировано 33 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Жители региона лишились более 2,6 млн рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

250 тысяч из этой суммы стали наживой аферистов, обманувших жителя Нового Уренгоя. Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора преступник убедил доверчивого ямальца, что установить на мобильное устройство программное обеспечение, позволяющее удаленным способом управлять им.

Предлогом стало пресечение несанкционированного списания средств, которого, на самом деле, не было. Злоумышленник, подключившись к смартфону, похитил деньги. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU