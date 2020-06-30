В Салехарде высадили почти 53 тысячи цветов

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:23:22+03:00

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В этом году в столице Ямала высадили порядка 53 тысяч единиц цветочной рассады. Подросшие цветы начали высаживать в открытый грунт после 10 июня.

Как сообщили в администрации Салехарда, всего в этом году город украсили 8 разновидностей однолетних цветов. Среди них – бархатцы, петуния, львиный зев, фиалка, маргаритка и другие. Все растения неприхотливые и адаптированы к суровому климату, цветут до осени и выдерживают температуру до -5 градусов.

В общей сложности цветники заняли площадь 1500 квадратных метров. Цветники и клумбы можно встретить в скверах, у памятников, на городских площадях и улицах. Цветы высаживают в вазоны, цветочницы и кашпо, установленные вдоль пешеходных маршрутов и дорог. В течение всего лета за цветами будут ухаживать, заниматься их поливом и прополкой, чтобы они всё лето радовали горожан и гостей окружного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU