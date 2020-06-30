На Ямале проводится профилактическое мероприятие «Трасса»

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:15:00+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа Госавтоинспекция с 1 по 10 июля проведет профилактическое мероприятие «Трасса». Как сообщили в региональном ведомстве, необходимость проведения мероприятия вызвана состоянием в регионе дорожно-транспортного травматизма на трассах.

По статистике, с начала года на загородных автодорогах зарегистрировано 151 ДТП, в которых 8 человек погибли и 42 получили различные травмы.

Полицейские назвали основные виды происшествий на трассе. На первом месте - столкновение (63 факта), далее - наезд на препятствие (24), опрокидывание (17) и съезд с дороги (15).

В ходе профилактического мероприятия автоинспекторы напомнят участникам дорожного движения о строгом соблюдении скоростного режима, режима труда и отдыха, правил перевозки пассажиров в автомобиле и правил маневрирования.

ИСТОЧНИК KP.RU