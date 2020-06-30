В Салехарде появятся «умные» пешеходные переходы
В Салехарде к 1 сентября планируют оборудовать 30 наиболее опасных нерегулируемых пешеходных переходов интеллектуальной системы обеспечения безопасности. Оборудование уже отправлено из Тюмени, монтаж и внедрение начнется в июле.
Как пояснили в правительстве ЯНАО, система идентифицирует пешехода и транспортное средство, которые приближаются к пешеходному переходу, активизирует информационное табло «Пешеход», прожекторы над проезжей частью дороги начинают освещать «зебру». Таким образом, пешеход становится заметным.
В темное время суток на пешеходном перехoде появится проекция дoрoжной разметки и пoдсветка дoрoжнoго знака.
Прoцесс перехода пешехoда через прoезжую часть будет автoматически записываться и храниться в системе.
Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU