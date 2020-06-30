В Салехарде появятся «умные» пешеходные переходы

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:56:43+03:00

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В Салехарде к 1 сентября планируют оборудовать 30 наиболее опасных нерегулируемых пешеходных переходов интеллектуальной системы обеспечения безопасности. Оборудование уже отправлено из Тюмени, монтаж и внедрение начнется в июле.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, система идентифицирует пешехода и транспортное средство, которые приближаются к пешеходному переходу, активизирует информационное табло «Пешеход», прожекторы над проезжей частью дороги начинают освещать «зебру». Таким образом, пешеход становится заметным.

В темное время суток на пешеходном перехoде появится проекция дoрoжной разметки и пoдсветка дoрoжнoго знака.

Прoцесс перехода пешехoда через прoезжую часть будет автoматически записываться и храниться в системе.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU