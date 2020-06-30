На Ямале вводится особый противопожарный режим

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:16:01+03:00

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В Красноселькупском районе действует 3 природных пожара на площади 149 га. 30 июня их удалось локализовать, сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. На тушении задействовано 59 человек. Все пожары низовые. Причиной их возникновения стали грозы, прошедшие в минувшие выходные.

Со 2 июля оперативный штаб вводит особый противопожарный режим на территории округа. Об этом 30 июня сообщил замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов в ходе заседания оперштаба по руководству мероприятиями при тушении природных пожаров в ЯНАО.

Он пояснил, что в начале июля прогнозируется повышение температуры до 25 градусов и установление 2-3 класса пожарной опасности по всей территории региона. Исключением станет восточная часть региона (Красноселькупский район), где прогнозируется до 30 градусов, и класс пожарной опасности определен 3-4.

Мониторинг лесных пожаров проводится в ежедневно с помощью авиации и наземного патруля лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и спутникового мониторинга Рослесхоза.

Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе возник 31 природный пожар на общей площади 1363,10 га.

ИСТОЧНИК KP.RU