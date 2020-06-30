2020-06-30T13:08:10+03:00
Общество

Артисты Шурышкарского района представили Ямал на дистанционных конкурсах

Самыми активными оказались творческие коллективы села Горки
Анна Полякова
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Артисты Шурышкарского района представили Ямал на дистанционных конкурсах Фото: yanao.ruАртисты Шурышкарского района представили Ямал на дистанционных конкурсах Фото: yanao.ru
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Творческие коллективы Шурышкарского района достойно представили Ямал на дистанционных конкурсах. «Сударушка» из села Мужи, «Веснянка» из с.Горки, «Щаняёх» из с.Овгорт, «Обские огни» из с. Питляр успешно выступили на II Всероссийском заочном вокальном конкурсе «Звезда России» видеозаписи песен.

Организатором вокального конкурса выступил московский «Дом культуры «Десна». В конкурсе приняли участие солисты и творческие коллективы из Московской, Тверской, Тюменской, Костромской областей, городов Санкт-Петербурга и Казани, Республики Башкортостан, Ямала и Югры.

Артисткам из народной вокальной группы «Веснянка» победу и диплом 2 степени принесла конкурсная работа «Песня о России». Диплом 2 степени вокальному ансамблю «Сударушка» присудили за исполнение песни «Ночка луговая». Народный ханты фольклорный ансамбль «Щаняёх» жюри удостоило диплома 2 степени за исполнение песни «Кевшоварнэ». Вокально-инструментальный ансамбль «Обские огни» с песней «Батальонная разведка» завоевал диплом 3 степени.

Также горковские артисты успешно выступили на фестивале международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Синяя птица».

Диплома победителя 3 степени в номинации «Актерское мастерство» удостоился театральный коллектив «Горковские звездочки» (СДК с. Горки). Горковчане отправили на суд жюри миниатюру «О войне». В съемках короткометражного фильма приняли участие юные актеры и их родители.

Диплома победителя 2 степени в номинации вокальное творчество за инсценировку песни «Вдова» удостоен коллектив народной вокальной группы «Веснянка» (СДК с. Горки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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