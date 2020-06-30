На Ямале задержали сургутянина, устроившего поножовщину в поезде
В Ноябрьске возбудили уголовное дело о поножовщине в поезде, следовавшем по маршруту «Новый Уренгой – Оренбург». Конфликт произошел 5 июня между двумя пассажирами во время стоянки поезда на станции Сывдарма. Мужчины выпивали, в какой-то момент неоднократно судимый 42-летний житель Сургута ударил ножом в бедро 26-летнего попутчика. Злоумышленник успел сбежать из поезда.
Проводник сообщил сотрудникам Ноябрьского линейного отдела полиции, сопровождавшим поезд, что в вагоне №11 пассажир получил ножевое ранение. Стражи правопорядка незамедлительно прибыли на место происшествия. Потерпевший был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города Пуровск.
Подозреваемый был задержан в районе поста ГИБДД «Карамовский» в эти же сутки и доставлен в дежурную часть. Он признался, что сойдя с поезда, взял такси, чтобы уехать домой в Сургут.
Уголовное дело завели по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», сообщает УТ МВД России по УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU