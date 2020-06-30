2020-06-30T11:31:16+03:00
Происшествия

На Ямале задержали сургутянина, устроившего поножовщину в поезде

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 42-летний мужчина
Анна Полякова
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На Ямале задержали сургутянина, устроившего поножовщину в поезде Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФОНа Ямале задержали сургутянина, устроившего поножовщину в поезде Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО
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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о поножовщине в поезде, следовавшем по маршруту «Новый УренгойОренбург». Конфликт произошел 5 июня между двумя пассажирами во время стоянки поезда на станции Сывдарма. Мужчины выпивали, в какой-то момент неоднократно судимый 42-летний житель Сургута ударил ножом в бедро 26-летнего попутчика. Злоумышленник успел сбежать из поезда.

Проводник сообщил сотрудникам Ноябрьского линейного отдела полиции, сопровождавшим поезд, что в вагоне №11 пассажир получил ножевое ранение. Стражи правопорядка незамедлительно прибыли на место происшествия. Потерпевший был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города Пуровск.

Подозреваемый был задержан в районе поста ГИБДД «Карамовский» в эти же сутки и доставлен в дежурную часть. Он признался, что сойдя с поезда, взял такси, чтобы уехать домой в Сургут.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», сообщает УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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