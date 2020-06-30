30 Июнь 2020 2020-06-30T10:31:16+03:00

В Новом Уренгое в рамках акции «Северяне» раздадут более 20 тысяч масок Фото: pixabay.com

Именно в этом городе сейчас самая напряженная обстановка с коронавиурсом на Ямале

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Более 20 тысяч масок раздадут жителям Нового Уренгоя в местах массового скопления. Мероприятие проходит в рамках акции «Северяне». Как сообщил куратор акции Андрей Деменьтев, такая помощь должна предотвратить распространение коронавирусной инфекции в многолюдных местах.

Организовал раздачу средств индивидуальной защиты на территории аэропорта и железнодорожного вокзала Нового Уренгоя представитель реготделения ЕР Алексей Ситников, объяснив решение непростой эпидемиологической обстановки в ЯНАО. В ближайшие дни горожане получа 20 тысяч средств индивидуальной защиты.

К акции по раздаче масок жителям Ямала присоединились представители волонтеров Победы. Напомним, на Ямале что за время действия акции «Северяне» раздали уже свыше 40 тысяч масок.

Новый Уренгой выбран не случайно, именно в этом городе сейчас самая напряженная обстановка. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова здесь создан и работает штаб по предотвращению распространения коронавируса.

Для нормализации эпидемиологической обстановки в городе сюда прибыли медики из Москвы, Тюмени, Новосибирска и Санкт-Петербурга, сообщает Муксун.fm.

ИСТОЧНИК KP.RU