В Тазовском районе мужчина убил двух девушек

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:21:17+03:00

Ямалец расправился со своей молодой женой и ее сестрой

Изменить размер текста: A A

В Тазовском районе расследуют убийство двух девушек, совершенное в ночь на 29 июня 2020. Погибшие – сестры 21 и 18 лет. Подозреваемым оказался муж старшей из них. 24-летний мужчина задержан.

По предварительным данным следствия, драма произошла в доме по ул. Геофизиков пьяный местный житель поссорился со своей женой, поводом стала ревность.

Он нанес множественные удары ножом в шею и туловище молодой супруге и ее сестре. Обе девушки скончались на месте преступления.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU