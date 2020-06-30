Пуровчане наполнили 80 «Тележек добра»

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:43:51+03:00

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В Пуровском районе продолжается всероссийская благотворительная акция «Тележка добра», направленная на помощь нуждающимся землякам, которые во время пандемии оказались в сложной жизненной ситуации. За два месяца реализации проекта жители собрали более 80 продуктовых наборов.

Суть акции проста – любой может принять участие и помочь нуждающимся. Для этого, совершая покупки для себя, нужно заодно купить что-то и оставить на полке или в специальной тележке для тех, кому это действительно необходимо. Что положить в корзину – жители решают сами. Чаще всего, это продукты длительного хранения – крупы, печенье, сахар, мука, консервы, соленья.

- Зачастую есть желание сделать что-то хорошее, но нет времени, а тут и ехать никуда не надо, и доброе дело сделано, - отметили в администрации Пуровского района.

Продуктовые наборы раздадут тем, кто остался без работы, малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и одиноко проживающим пожилым землякам. Списки адресатов формирует районное управление социальной политики. Но обратиться за помощью может каждый, кто в ней нуждается.

Напомним, что акция «Тележка добра» реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе», организованного Общероссийским народным фронтом. Проект стартовал 9 апреля, сегодня в нем участвуют все регионы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU