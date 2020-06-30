В Салехарде в рамках проекта «Улица Победы» отремонтируют часть улицы

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:32:10+03:00

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В Салехарде в рамках проекта «Улица Победы» отремонтируют участок улицы Зои Космодемьянской (от ул. Комсомольской до ул. Республики) и в селе Лопхари - участок от ул. Зверева до выхода на ул. 65 лет Победы.

Как пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает не только ремонт городских дорог, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа.

В Салехарде работы близятся к завершению. Здесь уже заменили старые тротуары и выровняли бордюры, фрезеровали изношенный слой покрытия, подготовили поверхность для укладки нового дорожного полотна.

В селе Лопхари во второй половине июля предстоит отсыпка земполотна, устройство дорожного покрытия, водопропускной трубы и укрепление обочин из щебня. Материалы для ремонта переулка до улицы 65 лет Победы уже закуплены

В правительстве ЯНАО уточнили, что в регионе в 2020 году приступили к ремонту и строительству 400 км дорог, в том числе ремонтом будут охвачены 19 объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» протяженностью 65, 9 км.

ИСТОЧНИК KP.RU