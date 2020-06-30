2020-06-30T09:27:10+03:00
Общество

Юные пуровчане будут учиться музыке на новых инструментах

На обновление музыкального фонда направлено более пяти миллионов рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Юные пуровчане будут учиться музыке на новых инструментах Фото: Администрация Пуровского районаЮные пуровчане будут учиться музыке на новых инструментах Фото: Администрация Пуровского района
Изменить размер текста:

В Пуровском районе юные музыканты детских школ искусств с начала учебного года начнут заниматься на новых музыкальных инструментах. Как сообщили в районном управлении культуры, в этом году музыкальными инструментами обеспечат детские школы искусств Пуровска и Ханымея.

Так что у юных дарований появится возможность показывать свое мастерство на концертах любителям музыки. Более пяти миллионов рублей направлено на пополнение и обновление музыкального фонда району в рамках регионального проекта «Культурная среда».

В настоящее время идет работа по закупкам. К слову, благодаря закупленным инструментам в Ханымейской ДШИ с 1 сентября откроется новое отделение по классу «виолончель».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале число подтвержденных случаев коронавируса 30 июня увеличилось на 248
В Новом Уренгое в рамках акции «Северяне» раздадут более 20 тысяч масок
В Тазовском районе мужчина убил двух девушек
Пуровчане наполнили 80 «Тележек добра»
В Салехарде в рамках проекта «Улица Победы» отремонтируют часть улицы
Юные пуровчане будут учиться музыке на новых инструментах
В Ноябрьске один день проезд в автобусах будет бесплатным
В школах ЯНАО планируется внедрение цифровой образовательной среды
Коронавирус добрался до отдаленного поселка ЯНАО
В Пуровском районе расследуют факт вероятного разлива нефтепродуктов
В Новом Уренгое дорогу не поделили иномарка и отечественный автомобиль
Погода на Ямале 30 июня: пасмурно и дождливо
В Новом Уренгое готовят фундамент госпиталя для пациентов с коронавирусом
В Лабытнанги в 2020 году планируют благоустроить 46 дворов
Ростовчанин продал ямальцу несуществующую аудиосистему
Больше 200 тысяч ямальцев приняли участие в голосовании
Введение дистанционного обучения в школах Ямала назвали фейком