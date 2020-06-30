Юные пуровчане будут учиться музыке на новых инструментах

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:27:10+03:00

На обновление музыкального фонда направлено более пяти миллионов рублей

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В Пуровском районе юные музыканты детских школ искусств с начала учебного года начнут заниматься на новых музыкальных инструментах. Как сообщили в районном управлении культуры, в этом году музыкальными инструментами обеспечат детские школы искусств Пуровска и Ханымея.

Так что у юных дарований появится возможность показывать свое мастерство на концертах любителям музыки. Более пяти миллионов рублей направлено на пополнение и обновление музыкального фонда району в рамках регионального проекта «Культурная среда».

В настоящее время идет работа по закупкам. К слову, благодаря закупленным инструментам в Ханымейской ДШИ с 1 сентября откроется новое отделение по классу «виолончель».

ИСТОЧНИК KP.RU