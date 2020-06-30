2020-06-30T09:10:59+03:00
Общество

В Ноябрьске один день проезд в автобусах будет бесплатным

Общественный транспорт будет работать по привычному расписанию
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске один день проезд в автобусах будет бесплатным Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске один день проезд в автобусах будет бесплатным Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Жители Ноябрьска один день будут ездить в общественном транспорте абсолютно бесплатно. Взимать плату за проезд и провоз багажа со всех пассажиров не будут завтра, 1 июля во всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В течение дня бесплатно можно будет проехать по любому маршруту города. Как отмечают в муниципальном предприятии «Пассажирские перевозки», автобусы будут работать по привычному расписанию.

В администрации города напомнили, что в общественном транспорте по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и санитарную дистанцию не менее 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале число подтвержденных случаев коронавируса 30 июня увеличилось на 248
В Новом Уренгое в рамках акции «Северяне» раздадут более 20 тысяч масок
В Тазовском районе мужчина убил двух девушек
Пуровчане наполнили 80 «Тележек добра»
В Салехарде в рамках проекта «Улица Победы» отремонтируют часть улицы
Юные пуровчане будут учиться музыке на новых инструментах
В Ноябрьске один день проезд в автобусах будет бесплатным
В школах ЯНАО планируется внедрение цифровой образовательной среды
Коронавирус добрался до отдаленного поселка ЯНАО
В Пуровском районе расследуют факт вероятного разлива нефтепродуктов
В Новом Уренгое дорогу не поделили иномарка и отечественный автомобиль
Погода на Ямале 30 июня: пасмурно и дождливо
В Новом Уренгое готовят фундамент госпиталя для пациентов с коронавирусом
В Лабытнанги в 2020 году планируют благоустроить 46 дворов
Ростовчанин продал ямальцу несуществующую аудиосистему
Больше 200 тысяч ямальцев приняли участие в голосовании
Введение дистанционного обучения в школах Ямала назвали фейком