30 Июнь 2020 2020-06-30T09:10:59+03:00

В Ноябрьске один день проезд в автобусах будет бесплатным Фото: Администрация Ноябрьска

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Жители Ноябрьска один день будут ездить в общественном транспорте абсолютно бесплатно. Взимать плату за проезд и провоз багажа со всех пассажиров не будут завтра, 1 июля во всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В течение дня бесплатно можно будет проехать по любому маршруту города. Как отмечают в муниципальном предприятии «Пассажирские перевозки», автобусы будут работать по привычному расписанию.

В администрации города напомнили, что в общественном транспорте по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и санитарную дистанцию не менее 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU