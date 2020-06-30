В школах ЯНАО планируется внедрение цифровой образовательной среды

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:04:13+03:00

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Ямал в числе 14 регионов РФ будет участвовать в программе по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Соответствующий документ постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов Министерства просвещения РФ.

В департаменте образования ЯНАО подчеркивают, что проект направлен на развитие материально-технической базы школ и не связан с переходом на дистанционное обучение. Применение электронных образовательных ресурсов предусмотрено на очных уроках для закрепления тем и проверки знаний.

Главные задачи проекта - оснащение образовательных организаций компьютерами, мультимедийным оборудованием и программным обеспечением и высокоскоростным доступом в интернет. Как отметила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец, внедрение нового оборудования расширит возможности обучения, позволит ученикам прямо из классов защищать проекты в общероссийских и международных конкурсах, подключаться к лекциям ведущих педагогов и ученых, связываться с другими странами.

Напомним, что в ЯНАО уже работает региональный проект «Цифровая образовательная среда», задача которого к 2024 году создать современную и безопасную цифровую инфраструктуру. Кроме того, в прошлом году Ямал получил более 25 млн рублей федеральной субсидии на цифровое дооснащение школ.

ИСТОЧНИК KP.RU