В Пуровском районе расследуют факт вероятного разлива нефтепродуктов

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:23:22+03:00

ЧП произошло в устье одной из проточных рек, впадающих в реку Пяку-Пур [видео]

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В Пуровском районе выясняют обстоятельства разлива нефтепродуктов на Восточно-Пякутинском месторождении. Сформирована межведомственная рабочая группа, которая выезжает на место происшествия.

Накануне в ямальских пабликах появилась видеозапись рыбаков. На кадрах видно, что устье одной из проточных рек, впадающих в реку Пяку-Пур, преграждает боновое заграждение, предназначенное для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды. Авторы записи сообщили, что от воды исходит химический запах, и предположили, что здесь произошел разлив топлива.

Оценив видео, специалисты районного управления природно-ресурсного регулирования совместно с ЕДДС оперативно собрали информацию о случившемся разливе нефтепродуктов на территории Восточно-Пякутинского месторождения в месте слияния рек Катутаяха и Пяку-Пур.

Решением КЧС руководству кампании, разрабатывающей месторождение, было предложено оперативно направить в адрес администрации план мероприятий по устранению разлива нефти. Кроме того, была сформирована межведомственная рабоча группа.

ИСТОЧНИК KP.RU