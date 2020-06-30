2020-06-30T06:49:15+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое дорогу не поделили иномарка и отечественный автомобиль

Травмы получил только водитель «ВАЗа»
Анна Полякова
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В Новом Уренгое дорогу не поделили иномарка и отечественный автомобиль Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое дорогу не поделили иномарка и отечественный автомобиль Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое на улице 70-летия Октября 29 столкнулись два автомобиля. Как сообщает Госавтоинспекция около 18 час 15 минут дорогу не поделили иномарка и представитель отечественного автопрома.

Автомобиля «Toyota» при повороте налево на прилегающую территорию, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущемся во встречном направлении «ВАЗом». В результате ДТП обе машины повреждены, травмы получил только мужчина, который был за рулем «ВАЗ».

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых 1 человек травмирован. С начала 2020 года на ямальских дорогах в 2437 зарегистрированных ДТП, погибли 19 человек и 222 травмированы, в числе которых 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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