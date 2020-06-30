30 Июнь 2020 2020-06-30T05:20:23+03:00

Погода на Ямале 30 июня: пасмурно и дождливо Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +9 градусов, пасмурно, в первой половине дня – небольшой дождь, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 12 градусов, пасмурно, дождь, утром – гроза, ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +16 градусов, малооблачно, почти весь день будет идти дождь, утром – гроза, ветер переменных направлений 3 м/с.

В Надыме +12 градусов, пасмурно, после обеда - дождь, ветер западный 4 м/с.

В Губкинском +16 градусов, малооблачно, дождь, гроза, ветер западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, малооблачно и дождливо, ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, дождь. Ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, дождь будет идти до обеда, ветер северо-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU