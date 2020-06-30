2020-06-30T05:20:23+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 июня: пасмурно и дождливо

Температура воздуха +9 ... +16 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 30 июня: пасмурно и дождливоПогода на Ямале 30 июня: пасмурно и дождливоФото: Анна Полякова
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Во вторник, 30 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +9 градусов, пасмурно, в первой половине дня – небольшой дождь, ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске + 12 градусов, пасмурно, дождь, утром – гроза, ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +16 градусов, малооблачно, почти весь день будет идти дождь, утром – гроза, ветер переменных направлений 3 м/с.

В Надыме +12 градусов, пасмурно, после обеда - дождь, ветер западный 4 м/с.

В Губкинском +16 градусов, малооблачно, дождь, гроза, ветер западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, малооблачно и дождливо, ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, дождь. Ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно, дождь будет идти до обеда, ветер северо-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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