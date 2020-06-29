2020-06-29T16:15:19+03:00
Общество

В Лабытнанги в 2020 году планируют благоустроить 46 дворов

В списке также 4 общественные территории
Анна Полякова
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В Лабытнанги планируют благоустроить 46 дворов и 4 общественные территории Фото: Администрация города ЛабытнангиВ Лабытнанги планируют благоустроить 46 дворов и 4 общественные территории Фото: Администрация города Лабытнанги
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Нацпроект большой страны «Формирование комфортной городской среды» в Лабытнанги действии. В 2020 году планы благоустройства охватывают 46 дворов и 4 общественные территории. Так, например, по улице Гагарина благоустраивается пешеходная зона и сквер «Рыбоолень». Это более 12 тысяч кв. м обновляемой в самом центре города площади. С помощью видеонаблюдения ход работ можно оценивать ежедневно.

Как сообщили в администрации города, в Лабытнанги будет свое северное сияние - возле гостиницы украшением станет малая архитектурная форма, символизирующая одно из самых красивых природных явлений. Участок на перекрестке улиц Дзержинского – Автострадная – еще один проект благоустройства. Здесь будет создана многофункциональная площадка для отдыха детей разного возраста. Предусматриваются зоны отдыха для взрослых.

Байкеры предложили создать тематическую площадку возле спортзала «Олимп». Эскизы композиции под названием «Байкеры» можно увидеть на сайте мэрии.

По улице Мира для будущих новоселов будет оборудована парковка на 119 мест, для подогрева двигателей предусмотрели 45 электороколонок. Это одна из четырех объектов благоустройства общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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