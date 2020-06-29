Ростовчанин продал ямальцу несуществующую аудиосистему
В Губкинском сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество, случившееся в 2019 году. Жертвой обмана был местный житель, который поверил интернет-продавцу.
Ямалец нашел в сети Интернет объявление о продаже аудиосистемы. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, северянин перевел на банковский счет неизвестного 49 тысяч рублей. После этого покупатель неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон не отвечал. Товар так и не пришел.
Подозреваемый оказался не работающий, ранее судимый, 32-летний житель Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
С подозреваемого взяли подписку о невыезде, материальный ущерб потерпевшему возвращен в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU