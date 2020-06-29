2020-06-29T15:38:24+03:00
Происшествия

Ростовчанин продал ямальцу несуществующую аудиосистему

32-летнего афериста задержали
Анна Полякова
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Ростовчанин продал ямальцу несуществующую аудиосистему Фото: 89.мвд.рфРостовчанин продал ямальцу несуществующую аудиосистему Фото: 89.мвд.рф
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В Губкинском сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество, случившееся в 2019 году. Жертвой обмана был местный житель, который поверил интернет-продавцу.

Ямалец нашел в сети Интернет объявление о продаже аудиосистемы. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, северянин перевел на банковский счет неизвестного 49 тысяч рублей. После этого покупатель неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон не отвечал. Товар так и не пришел.

Подозреваемый оказался не работающий, ранее судимый, 32-летний житель Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, материальный ущерб потерпевшему возвращен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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