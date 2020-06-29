29 Июнь 2020 2020-06-29T14:57:20+03:00

Больше 200 тысяч ямальцев приняли участие в голосовании Фото: Избирком ЯНАО

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В голосовании по поправкам в Конституцию РФ уже приняли участие 203 489 жителей ЯНАО или 55,93%. Об этом сообщил Избирком ЯНАО вечером 29 июня.

Отмечается, что активность проявили жители сел. Так в Ямальском районе проголосовали уже 79,85% избирателей, в Тазовском - 77,92% , Красноселькупском - 77,52% . Тройка лидеров среди городов выглядит так: Лабытнанги - 55,15%, Муравленко - 53,10% , Ноябрьск - 52,56%.

Напомним, с 25 июня по 1 июля включительно все жители окружной столицы смогут принять участие в голосовании по одобрению поправок в Конституцию РФ на своём избирательном участке по месту прописки, по месту нахождения или дома, предупредив комиссию заранее.

На всех участках соблюдаются все требования безопасности. Участники избирательного процесса прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. На входе на участки – антисептические коврики.Всем пришедшим измеряют температуру, обеспечивают участника голосования всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU